कीचड़ से लथपथ Salman Khan की तस्वीर पर ट्रोलर्स ने किया हमला, बोलें- 'हाथ पर मिट्टी लगाना भूल गए भाई'

नई दिल्ली। जब से लॉकडाउन की घोषणा ( Lockdown announced ) हुई थी तब से ही बॉलीवुड के 'दबंग' ( Dabangg ) सलमान खान (Salman Khan) अपने करीबी दोस्तों के साथ पनवेल के फार्महाउस ( Salaman stay in panvel farmhouse with his family and friends ) में अपना समय बिता रहे हैं। फार्महाउस से अक्सर सलमान खान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें ( Salman khan updating photos and videos on instagra, ) और वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं। कुछ समय पहले ही कीचड़ में सलमान ने कीचड़ से लथपथ (Salman got soaked in mud ) खुद की एक तस्वीर शेयर की थी। जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'सभी किसानों का सम्मान करें'। इस तस्वीरें के बाद सलमान की इमेज को लेकर लोगों के बीच आए परिवर्तन की एक बड़ी झलक देखने को मिलेगी। एक समय था जब सलमान तस्वीरों पर फैंस उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे। वहीं इस बार सोशल मीडिया पर सलमान खान को खूब ट्रोल ( Trollers troll salman khan ) किया गया।

दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide case ) में सलमान खान का नाम आने से सोशल मीडिया पर सलमान की इमेज काफी ( Sushant Suicide case rui Salman Khan n image ) खराब होती दिखाई दे रही है। लगातार उन्हें सुशांत को मौत के लिए उकसाने का जिम्मेदार ( Salman khan blamed for sushsnt death ) ठहरहाया जा रहा है। फार्महाउस पर खेत में किसान की तरह खेती करने की तस्वीर को देखते हुए यूजर ने सलमान पर निशाना ( Trollers comment on Salman pic ) साधते हुए कहा कि "आप जरा तमीज में रहना सीख जाओ भैया। ये नया हिंस्तुस्तान है यहां आपकी दादागिरी नहीं चेलगी।" वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि "भाई थोड़ी एक्टिंग भी सीख लो।" वहीं एक ओऱ यूजर सलमान का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि "हाथ पर मिट्टी लगाना भूल गए हैं शायद।" लोगों के बीच सलमान को लेकर सामने आ रहे रिएक्शन काफी हैरान कर देने वाले हैं।

सोशल मीडिया पर सलमान खान को ट्रोल देख ( Fans still angry on salman khan ) साफ देखा जा सकता है कि सुशांत की देहांत के एक महीने बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। जहां एक वक्त ऐसा था जब सलमान खान के नाम से ही लोग सिनेमाघरों ( Salman Khan stardom ) में फिल्म देखने के लिए जाया करते थे। वहीं आज सलमान खान ( Voice raise against salman ) के खिलाफ उठ रही आवाज़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाईजान के स्टारडम पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस ( Sushant singh rajput suicide case ) की बात करें तो खबरें आ रही हैं कि पुलिस सलमान खान से कोई पूछताछ नहीं ( No one will question Salman Khan ) करेगी। साथ ही इसी मामले को लेकर अब राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ( Rajya Sabha MP Subramanian Swamy has written a letter to Prime Minister Narendra Modi ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने अभिनेता की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है।