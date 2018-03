बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से दुश्मनी लेना लोगों को काफी भारी पड़ता है। उनके दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी है। इसी लिस्ट में शामिल हैं सिंगर अरिजीत सिंह। दरअसल, अरिजीत ने सलमान की फिल्म का गाना 'दिल दियां गल्ला' को स्टेज परफॉमेंस के दौरान गाया। यह गाना सलमान की फिल्म 'टाइगर जिंदा है' में पहले अरिजीत गाने वाले थे, लेकिन उनके बीच विवाद के चलते इस गाने को उनसे यह गाना नहीं गवाया गया।

स्टेज परफॉर्मेंस के दौराना गाया था ये गाना:

सलमान खान के हिट गानों में से 'दिल दियां गल्ला' को अरिजीत ने स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान गाया। रिपोर्ट्स की मानें तो यह गाना पहले अरिजीत, सलमान की फिल्म में गाने वाले थे, लेकिन दबंग खान की नाराजगी के चलते उनके हाथ से ये मौका चला गया। फिल्म 'टाइगर जिंदा है' का ओरिजनल नंबर 'दिल दियां गल्लां' को पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने गाया है।

यहां से शुरू हुआ विवाद:

दरअसल, साल 2014 में 'गिल्ड अवॉर्ड्स' के दौरान सलमान और अरिजीत के बीच विवाद शुरू हुआ था। अवॉर्ड शो के दौरान अरिजीत को फिल्म 'आशि‍की 2' के गाने 'तुम ही हो' के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवॉर्ड के लिए चुना गया था। इस अवॉर्ड को रितेश और सलमान होस्ट कर रहे थे। शो को होस्ट करने के साथ ही उन्हें अरिजीत को अवॉर्ड भी देना था। तभी मंच पर आकर अरिजीत ने सलमान से कहा कि, 'आप लोगों ने सुला दिया यार।' इस पर सलमान ने उन्हीं के गाने 'तुम ही हो' को गाते हुए कहा कि, 'अगर तुम ऐसे ही गाने गाओगे, तो नींद ही आएगी।' बस यहीं से शुरू हुआ उनके बीच कोल्ड वॉर।

सलमान को अरिजीत का एटीट्यूड लगा बुरा :

सलमान ने अरिजीत की बात का जवाब मंच पर मजाकिया अंदाज में दिया। लेकिन शायद उनके दिल में अरिजीत का ये एटीट्यूड घर कर गया। इसके बाद फिल्म 'सुल्तान' में सलमान द्वारा अरिजीत के गाने को हटाए जाने की खबरें चर्चा में रहीं। इसके बाद ही अरिजीत ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर खुद को 'भाईजान' का फैन बताते हुए उनसे माफी मांगनी चाही। लेकिन सलमान का इस पर कोई जवाब नहीं अाया। इसके बाद से अब तक उनके बीच नाराजगी बरकरार है।

This happened in 2014. Reason why Arijit Singh had to apologize. Looks like Salman can't take a joke & never forgets pic.twitter.com/q3Vki2FKUB