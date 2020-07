किसान बने एक्टर Salman Khan ट्रैक्टर से खेत में धान जोतते हुए आए नज़र, Video हुआ रहा है खूब वायरल

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ( Salman Khan ) इस मन दिनों अपन किसान अवतार ( Salman Farmer Look ) में काफी चर्चाओं में है। यह बात तो हम सब जानते हैं कि जब से देश में लॉकडाउन ( Lockdown India ) की घोषणा हुई थी। तब से ही वह अपने मुंबई के पनवेल फार्महाउस ( Mumbai Panvel Farmhouse ) पर मौजूद है। हालंकि अब धीरे-धीरे लॉकडाउन अनलॉक ( Lockdown Unlock ) होना शुरू हो गया है,लेकिन बावजूद इसके सलमान अपने परिवार और फ्रेंड्स ( Salman Family Friends ) संग फार्महाउस पर ही ठहरे हुए हैं। इस बीच वह वहां नए कामों पर अपना हाथ अजमा रहे हैं। जिसमें से एक खेती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों सलमान खान ( Salman Khan Farmer look ) का किसान लुक काफी वायरल हो रहा है। कभी सलमान मिट्टी में लथपथ ( Soaked in mud ) दिखाई देते हैं, तो कभी धान को मिट्टी में (Sowing paddy in soil ) बोते हुए नज़र आते हैं। इस बीच अब अभिनेता का एक ओर नया अवतार सामने आया है।

दरअसल, सलमान ख़ान इस वक्त अपने फॉर्महाउस पर रहकर वहां खेती Salman Khan n is currently farming at his farmhouse. ) कर रहे हैं। सलमान बारिश के मौसम में धान की ( Salman is all set to cultivate paddy during the rainy season ) खेती करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सलमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ( Salman khan shared video on Instagram ) से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सलमान ख़ान पानी से भरे ( Salman Khan is seen plowing a field full of water ) खेत को जोतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में एक्टर ने लिखा है 'फार्मिंग' ( Salman Caption Farming ) यानी कि खेती। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धान को बोने से पहले खेत में पानी भरा जाता है और फिर उसे जोता जाता है। वीडियो में एक क्लिप वह भी है, जब ट्रैक्टर के फावड़े पर वज़न की जरूरत महसूस हुई। ऐसे में सलमान ख़ान खुद पीछे इस पर खड़े हो गए।

समलान ख़ान के इंस्टाग्राम ( Salman Khan Instagram Account ) पर एक नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि सलमान ने बीतों ने दिनों में खेती करते ( Salman khan doing farming ) हुए कि एक नहीं कई तस्वीरें पोस्ट की है। एक तस्वीर में सलमान मिट्टी से सने हुए नज़र आ रहे हैं। इस फोटो के कैप्शन ने सबका ध्यान सलमान की ओर खींचा था। जिसमें उन्होंने कहा था 'किसानों का सम्मान करें' ( Respect to all the farmers )। वैसे आपको बता दें सलमान ख़ान के साथ उनकी दोस्त और एक्ट्रेस लूलिया वंतूर ( Actress and model Iulia Vantur ) भी उनके फॉर्महाउस खेती करने लुफ्त उठा रही हैं। बीते कुछ दिनों पहले उन्होंने भी एक फोटो साझा किया था, जिसमें वह धान की रोपाई करती ( She was seen planting rice. ) हुईं नज़र आईं।