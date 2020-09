Salman Khan ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, कही ये बात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वह 70 साल के हो चुके हैं। इस मौके पर देश दुनिया से पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। कंगना रनौत और आमिर खान के बाद अब एक्टर सलमान खान ने पीएम को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है।

सलमान खान ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और अभी तो ढेरों जन्मदिन आने बाकी हैं।' सलमान खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। साथ ही लोग जमकर उनके इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी थी।

Wishing the honourable prime minister Mr. Narendra Modi, a very happy birthday n many more to come @narendramodi pic.twitter.com/1Drl7EBv5O