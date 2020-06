Salman Khan ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को ट्वीट कर दी श्रद्धांजिल, ट्रोलर्स ने मारी पोस्टर पर चप्पल

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी ( Galwan Ghati ) में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों ( Indian Army ) शहीद हो गए। भारत और चीन ( India China Border Stand Off ) की सीमा पर काफी तनाव चल रहा है। पीएम नरेन्द्र मोदी ( Pm Narendra Modi ) ने 19 जून को एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। इस बीच जवानों के शहीद होने पर एक्टर सलमान खान ( Salman ) ने दुख जातते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा 'मेरा दिल उन बहादुर जवानों के लिए बारी है। जिन्होंने गलवान घाटी में अपनी जान गंवाई। यह बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उनके परिवारों के दुख में मैं भी शरीक हूं। जय हिंद। हम भारतीय सेना के साथ हैं।' सलमान खान ने जवानों को इस पोस्ट के माध्य्म से श्रद्धाजंलि दी। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर उनके इस ट्वीट को खूब पढ़ा जा रहा है। लेकिन सलमान के इस ट्वीट की वजह से उन्हें काफी ट्रोल भी होना पड़ रहा है।

My heart goes out to all brave hearts who hv laid down their lives at the Galwan valley. This sacrifice will not go to waste. I join their families in grief... #JaiHind #WeStandWithIndianArmy