Koffee With Karan 7: इस बॉलीवुड एक्टर के साथ शो में शिरकत करेंगी Samantha Ruth Prabhu, दोनों साथ में कई राज से उठाएंगे पर्दा

कंट्रोवर्सियल टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ 7 जुलाई को दस्तक देने वाला है। लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस शो में कई सेलेब्स के राजों से पर्दा उठ चुका है तो कई ने चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। अब देखना होगा कि इस सीजन में कौन सी किस्से कहानियां जन्म लेंगे। हर कोई जानना चाहता है कि शो में कौन-कौन से सेलेब्स आने वाले हैं जिनके बारे में गॉसिप जानने को मिलेगी। अब इस लिस्ट में साउथ की एक्ट्रेस सामंथा का नाम जुड़ गया है।

जी हां ‘कॉफी विद करण’ के सातवें सीजन में साउथ के कई सारे स्टार्स नजर आने वाले हैं, जिनमें सामंथा का नाम भी शामिल है, लेकिन ये शो में अकेले दस्तक नहीं देने वाली हैं, बल्कि किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ नजर आने वाली हैं। हाल ही में सामंथा रुथ प्रभु नागा चैतन्य से अलग हुई हैं। अब खबर है कि शो में एक्ट्रेस अक्की भैय्या यानी अक्षय कुमार के साथ नजर आने वाली हैं। अक्षय कुमार और सामंथा का साथ आने की खबर ने फैंस को दिल खुश कर दिया है। इस में दोनों साथ में कई राज खुलने वाले हैं।

