अभिनेता Sameer Sharma की मौत पर चौकीदार का खुलासा, घर से लाश सड़ने की आ रही थी बदबू

नई दिल्ली। साल 2020 कई चमकते सितारों को अपनी आगोश में ले चुका है। देखते ही देखते टीवी इंडस्ट्री ( Tv Industry ) और बॉलीवुड ( Bollywood Industry ) से कई अभिनेताओं ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस बीच टीवी इंडस्ट्री की ओर से आज एक ओर बुरी खबर आई। टीवी के पॉपुलर ( Tv popular show ) शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू' ( Kyuki Saas Bhi Kabhi Bhau ) से एक्टिंग में डेब्यू करने वाले समीर शर्मा ( Sameer Sharma Commit Suicide ) ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदखुशी कर ली है। पहले ही पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) का जाने का गम को भुला नहीं पा रहा है। ऐसे में एक दिल तोड़ने खबर से एक बार फिर सभी शोक में डूब चुके हैं, लेकिन इस बीच अब समीर की मौत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है।

समीर शर्मा की सुसाइड ( Sameer Sharma Suicide ) में बताया जा रहा है कि एक्टर ने दो दिन पहले ही खुदखुशी ( Sameer had committed suicide two days earlier) कर ली थी। जी हां, इस बात की जानकारी उनके सोसाइटी ( Sameer society watchman statement ) में मौजूद चौकीदार ने दी है। सोसाइटी में तैनात सुरक्षाकर्मी ने बताया कि 'काफी समय से समीर दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ समय बाद उनके घर से बदबू आने लगी। जैसे की कुछ सड़ रहा हो अंदर। जिसके बाद चौकीदार ने पुलिस ( Watchman informed police ) को इस बात की खबर दी। जब पुलिस आई और उन्होंने घर का गेट खोला तो उन्होंने अभिनेता की लाश को पंखे से लटकता हुआ ( Sameer's body was hanging from the fan ) देखा। दो दिन से पंखे पर लटकी लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उनके शरीर से बदबू आने लगी थी। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उन्हें कहीं भी सुसाइड नोट ( Not found suicide letter ) बरामद नहीं हुआ।' इस खबर से सभी लोग काफी हैरान और परेशान हो गए हैं।

बता दें समीर शर्मा ने टीवी इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड ( Sameer has also worked in Bollywood and Digital ) और डिजिटल में भी काम किया था। इस समय भी वह पॉपुलर शो ये हैं चाहतें ( Yeh Hain Chatein ) में काम कर रहे थे। समीर का जन्म दिल्ली में ही हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई बैंगलोर से की है। वहां उन्होंने विज्ञापनों (Sameer also worked in commercials) में काम करना शुरू किया। जिसके बाद वह एक्टिंग में करियर बनाने मुंबई आ गए थे। समीर ने 2017 में आई फिल्म 'हंसी तो फंसी' ( Hansee Toh Fasee ) में परिणीत चोपड़ा ( parineeti chopra ) और सिद्धार्थ मल्होत्रा ( Siddharth malhotra ) संग नज़र आए थे। जिसके बाद उन्होंने फिल्म 'इत्तेफाक' ( Ittefaq ) में भी देखा गया था।