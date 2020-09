सुशांत को ब्लैकमेल कर रहे थे Samuel Haokip? CBI को मिली चैट से हुई शंका.. रात को 2 बजे छोड़ा था दिवंगत एक्टर का घर

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में आए दिन एक नया खुलासा सामने आता रहता है। सुशांत को लेकर अब तक जो भी बातें सामने आई हैं उससे ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि वो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो शायद उनका फायदा उठाने की कोशिशों में लगे हुए थे। सीबीआई ने अपनी जांच में अब सुशांत के दोस्त सैमुअल हाओकिप (Samuel Haokip) को भी संदिग्ध पाया है। सुशांत और सैमुअल की कुछ ऐसी चैट सामने आई हैं जिससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिवंगत एक्टर को ब्लैकमेल (Samuel blackmail Sushant) किया जा रहा है। सीबीआई (CBI) अब सैमुअल से भी पूछताछ कर रही है।

सुशांत सिंह राजपूत और सैमुअल हाओकिप के बीच हुई चैट सीबीआई के हाथ लगी है। इस चैट से सीबीआई को सैमुअल पर संदेह हुआ है। टाइम्स नाऊ के मुताबिक सैमुअल, सुशांत को ब्लैकमेल कर रहे थे। दरअसल, सैमुअल ने ही सुशांत के फार्महाउस का कॉन्ट्रैक्ट (Sushant farmhouse contract) करवाया था। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़िया पाई गई थीं। जिसके कारण सुशांत परेशान हो गए थे। उन्हें बताया गया था कि दो साल के 26 लाख रुपए लगेंगे लेकिन बाद में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक साल में ही खत्म हो गया और एक साल के लिए उतने पैसों की डिमांड की गई। जिसे लेकर सुशांत का सैमुअल से रिश्ता खराब हो गया था। इसी कारण सैमुअल ने रात 2 बजे सुशांत का घर छोड़ा था।

