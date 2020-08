Sandip Ssingh की कॉल डिटेल आई सामने, 10 महीने से सुशांत से नहीं हुई बात, सुब्रमण्यम स्वामी बोले- दुबई विजिट की पूछताछ होनी चाहिए

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में सीबीआई (CBI) जहां एक तरफ कई एंगलों पर जांच कर रही हैं वहीं दूसरी तरफ संदीप सिंह (Sandip Ssingh) को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी तक सीबीआई ने संदीप सिंह को समन नहीं भेजा है। फिलहाल सीबीआई की टीम उन लोगों से पूछताछ करना चाहती है जो लोग उस दिन घटनास्थल पर मौजूद थे। हाल ही में खबर आई थी कि संदीप सिंह भारत छोड़कर लंदन भागने का प्लान (Sandip Ssingh plans to leave India) कर रहा है। वहीं अब खबर आ रही है कि संदीप कई बार दुबई भी गया। सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने कहा है कि संदीप सिंह से उनकी दुबई विजिट को लेकर सवाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा संदीप की कॉल डिटेल से भी बड़े राज सामने आ गए हैं।

Suspect Sandip Singh should be queried as to how many times he has been to Dubai and why? — Subramanian Swamy (@Swamy39) August 25, 2020

सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी सुशांत केस में दुबई लिंक के (Dubai link with Sushant case) शामिल होने की बात कहते रहे हैं। जिसमें संदीप सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। करणी सेना के पदाधिकारी ने कुछ दिन पहले बताया था कि उन्होंने संदीप सिंह को मुंबई पुलिस से दुबई कनेक्शन (Sandip Ssingh Dubai connection) को लेकर बात करते हुए सुना था। संदीप ने पुलिसवाले से कहा था कि उसे दुबई से कोई फोन कॉल आया था। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने साफतौर पर ये बात सामने रख दी है। उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि संदिग्ध संदीप सिंह से पूछा जाना चाहिए कि दुबई कितनी बार गया और (Subramanian Swamy revealed Sandip Ssingh Dubai Visits) क्यों? वहीं संदीप सिंह की सीडीआर डिटेल (Sandip Ssingh CDR detail) भी सामने आ गई है। जिसमें उनके झूठ का पर्दाफाश होता हुआ दिखाई दे रहा है।

TIMES NOW accesses the call records of Sandeep Ssingh.

No calls were made between Sushant & Sandeep in the last 10 months. But Sandeep was in touch with Congress leader Sanjay Nirupam.



Details by TIMES NOW's Athar & Pranesh. | #SandipFraudOrFriend pic.twitter.com/gHvx8ijJFE — TIMES NOW (@TimesNow) August 25, 2020

टाइम्स नाऊ के मुताबिक, संदीप सिंह की कॉल डिटेल में पिछले 10 महीनें मे सुशांत सिंह राजपूत (Sandip no contact with Sushant from last 10 month) से उनकी किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। व्हाट्सअप मैसेज, कॉल और मैसेज में कही भीं सुशांत का नाम नहीं मेंशन है। इससे साफ हो जाता है कि संदीप सिंह का दावा कि वो सुशांत के बेहद करीबी दोस्त थे पूरी तरह से फेल हो गया है। हालांकि वो सुशांत की एक्स-गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के संपर्क में जरूर थे। फिलहाल संदीप सिंह पर कई लोगों का संदेह बना हुआ है।