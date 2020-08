CBI की लिस्ट में Sandip Ssingh का नाम शामिल, अब होगी पूछताछ.. कॉल डिटेल और दुबई लिंक पर देने पड़ेंगे जवाब

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत मामले (Sushant Singh Rajput case) में संदीप सिंह (Sandip Ssingh) लगातार संदिग्ध बनते चले जा रहे हैं। खुद को सुशांत का सबसे अच्छा दोस्त बताने वाले संदीप सिंह की सीडीआर डिटेल भी सामने आ गई है। जिससे उनके झूठ का खुलासा हो गया है। संदीप सिंह शुरुआत से ही खुद को सुशांत का बहुत अच्छा दोस्त बताते आए हैं। लेकिन उनकी कॉल डिटेल (Sandip Ssingh call detail) में कहीं भी सुशांत का नाम नहीं दिखाई देता है। संदीप सिंह की कॉल डिटेल में सामने आया है कि वो पिछले 10 महीनों से सुशांत के संपर्क में नहीं थे। लेकिन वो अचानक उनकी मौत वाले दिन आकर सबकुछ हैंडल करने लगते हैं। इसपर सवाल उठ रहा है। वहीं इन्ही सब बातों के बीच सीबीआई ने बताया है कि वो संदीप सिंह से पूछताछ जरूर करेगी।

टाइम्स नाऊ के मुताबिक, संदीप सिंह की कॉल डिटेल में कुछ कांग्रेस नेताओं से बातचीत भी सामने आई है। वहीं मुंबई पुलिस से भी उन्होंने बातचीत की थी। इसके अलावा उन्होंने ऐंबुलेंस ड्राइवर (Sandip Ssingh driver call) से भी चार बार बातचीत की थी। उनकी कॉल डिटेल कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। संदीप सिंह ने आखिर क्यों ऐंबुलेंस ड्राइवर को सुशांत के अंतिम संस्कार के बाद भी कॉल की। 14 जून से लेकर 16 जून तक संदीप सिंह की उससे बात हुई थी। खबर है कि सीबीआई जल्द ही संदीप सिंह से पूछताछ करेगी। उनकी लिस्ट में संदीप का नाम शामिल है। हालांकि इसमें कितने दिन लगेंगे ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि सीबीआई अभी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) की ड्रग डीलिंग वाली चैट और सुशांत के स्टाफ पर ज्यादा जोर दे रही है।

TIMES NOW accesses the CDR of Sandip Ssingh. He was in touch with the Mumbai Police I.O & the ambulance driver on consecutive days after the death of SSR. But the ambulance driver claims that he only coordinated with cops.



