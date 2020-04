संगीत के शौकीनों के लिए लता-आशा सहित कई दिग्गज गायकों को सुनने का मौका, देखें 'संगीत सेतु' कंसर्ट

इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन (आईएसआरए) के तीन दिवसीय वर्चुअल कंसर्ट 'संगीत सेतु' का प्रसारण शुक्रवार रात दूरदर्शन समेत विभिन्न टीवी चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉम्र्स पर शुरू हो गया। पहले दिन आशा भौसले ने राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' से इसकी शुरुआत की। इसके बाद अनूप जलोटा, अलका याग्निक, सुदेश भौसले और सलीम मर्चेंट ने विभिन्न गाने पेश किए।

We are elated by the love that our audience has given us for #SangeetSetu. Let's keep our spirits high as #IndiaFightsCorona.

Catch 6 new musicians tonight at 8 PM on DTH, OTT and on YouTube: https://t.co/lRjRTt0GUA#PMCARESFund pic.twitter.com/0h6OIZ2phm