सानिया मिर्जा को बॉलीवुड स्टार्स के कुकिंग वीडियो पर आया गुस्सा, कहा- हजारों लोग हैं जिन्हें...

नई दिल्ली | देश में लॉकडाउन (Lockdown) के चलते सभी लोग अपने घरों में बंद हैं। हमेशा बिजी रहने वाले स्टार्स भी घर पर ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कोई घर की सफाई कर रहा है, कोई खाना बना रहा है तो कोई एक्सरसाइज कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि सेलेब्स अपनी हर एक एक्टिविटी का अपडेट अपने सोशल मीडिया (Social Media) हैंडल्स पर दे रहे हैं। कई सितारे अपने कुकिंग वीडियो शेयर कर चुके हैं जिसके बाद अब टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा (Sania Mirza) ने इसपर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

Aren’t we done with posting cooking videos and food pictures yet ? Just spare a thought - there are hundreds of thousands of ppl, specially in our side of the world starving to death and struggling to find food once a day if they are lucky 🙏🏽

जहां लॉकडाउन के चलते कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो रहा है वहीं स्टार्स के खाने के वीडियो देख सानिया ने सभी को फटकार लगाते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा- क्या अभी तक हम खाने के फोटोज़ और वीडियोज़ पोस्ट करके थके नहीं हैं? कम से कम उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें एक समय का खाना मिल जाए तो वो बहुत लकी हैं। हमारी तरफ ऐसे हजारों लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं। सानिया के इस ट्वीट के बाद एक्ट्रेस दीया मिर्जा भी उनके सपोर्ट में दिखाई दीं।

Wasn’t judging actually.. it was just a thought .. to each their own really and everyone does have their own way of coping and this isn’t easy on anyone by any means .. just harder on some than others perhaps .. we should all be grateful we all hav what we have 🙏🏽 https://t.co/LIGKlZKwqj