मुंबई। पाकिस्तान में रह रही पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस वीना मलिक (Veena Malik ) को भारतीय टेनिस प्लेयर और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की पत्नी सानिया मिर्जा ( Sania Mirza ) को ज्ञान देना भारी पड़ गया है। सानिया ने वीना को अपने जवाब में ना केवल सच का सामना करवाया बल्कि निजी लाइफ में दखल देने से बाज आने के लिए भी चेताया।

दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विश्व कप मैच से पहले शनिवार को पाकिस्तानी टीम डिनर पर गई थी। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस डिनर में सानिया मिर्जा भी मौजूद थी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग वहां हुक्का पी रहे हैं। इसके चलते पाकिस्तानी फैंस अपने खिलाड़ियों की आलोचना कर रहे हैं।

इसी बीच बॉलीवुड मूवीज में काम कर चुकी पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक ने भी इस वीडियो पर राय दी है। वीना ने सानिया मिर्जा को हिदायत देते हुए लिखा,' सानिया, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत चिंतिंत हूं। तुम लोग इन्हें शीशा प्लेस लेकर गए, क्या यह नुकसानदेह नहीं है? जहां तक मैं जानती हूं, आर्चीज में जंक फूड के लिए जाना जाता है जो कि एथलीट्स के लिए अच्छा नहीं है। आपको पता ही होगा क्योंकि आप खुद एक मां हो और खुद एथलीट हो?

Sania, I am actually so worried for the kid. You guys took him to a sheesha place isn't it Hazardious? Also as far as I know Archie's is all about junk food which isn't good for athletes/Boys. You must know well as you are mother and athlete yourself? https://t.co/RRhaDfggus — Veena Malik K (@iVeenaKhan) June 17, 2019

वीना ने अपने ट्विट में सानिया को ना केवल ज्ञान दिया बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से मजाक भी बनाया। सानिया ने भी इसपर पलटवार करते हुए जवाब दिया है। उन्होंने लिखा,' वीना, मैं अपने बच्चे को शीशा पैलेस लेकर नहीं गई। ना ही इससे तुम्हे या बाकी दुनिया को इसी चिंता होनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे की चिंता किसी से भी कहीं ज्यादा करती हूं। दूसरी बात, मैं ना ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की डाइटिशियन हूं और ना ही उनकी मां और ना ही प्रिंसीपल या टीचर।

Veena,I hav not taken my kid to a sheesha place. Not that it’s any of your or the rest of the world’s business cause I think I care bout my son a lot more than anyone else does :) secondly I am not Pakistan cricket team’s dietician nor am I their mother or principal or teacher https://t.co/R4lXSm794B — Sania Mirza (@MirzaSania) June 17, 2019

Shoaib Malik imad wasim imamul haq with women

other team players was smoking Sheesha 7 hours before the start of match against India...Very great performance @76Shadabkhan @SarfarazA_54 @realshoaibmalik @simadwasim #PakvsInd #SarfarazAhmed pic.twitter.com/CRc4Xm7cBR — Mei Hon Na ❤ (@me_shihzadi) June 16, 2019

आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विश्व कप के पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। पाकिस्तान टीम की हार के बाद उनके फैंस काफी निराश हैं।