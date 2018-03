बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक मुकेश छाबड़ा जल्द ही 2014 में आई हॅालीवुड फिल्म 'द फॉल्ट इन अावर स्टार्स' का हिंदी रीमेक बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। वहीं इस फिल्म के जरिए पहली बार मॉडल और एक्ट्रेस संजना सांघी लीड किरदार निभाती दिखाई देंगी। इस बात की जानकारी खुद निर्देशक मुकेश छाबड़ा ने ट्विटर के जरिए दी।

संजना सांघी का कॅरियर

अभिनेत्री संजना सांघी ने फिल्म ‘रॉकस्टार’से बॅालीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेत्री नरगिस की बहन का किरदार अदा किया था। इससे पहले वह कई ऐड फिल्मस में भी नजर आ चुकी हैं।

सुशांत सिंह राजपूत की अपकमिंग फिल्म

इस फिल्म को फॉक्स स्टार स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं फिल्म में एआर रहमान का संगीत होगा। सुशांत सिंह राजपूत इन दिनों फिल्म ‘केदारनाथ’ और ‘सोन चिरैया’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। ‘केदारनाथ’ में सुशांत सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान के साथ मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। इस फिल्म के जरिए सारा बॅालीवुड में डेब्यू करेंगी।

The wait ends... Fox Star Studios and Mukesh Chhabra finalize the leading lady opposite Sushant Singh Rajput for the Hindi adapation of the Hollywood blockbuster #TheFaultInOurStars... Sanjana Sanghi... Mukesh Chhabra directs the film. pic.twitter.com/ydyV5ouJL7