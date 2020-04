संजय दत्त ने खुद लगाई दौड़ फिर बोली कोरोना से बचने यह बात

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें पहले वे अपनी एक्शन में चलते हुए नजर आए, इसके बाद उन्होंने दौड़ लगाई ,फिर लोगों से घर में रहने के साथ ही एक्सरसाइज कर फिट रहने का संदेश दिया।

कोरोनावायरस के चलते हुए लॉक डाउन का समय अब बढ़ा दिया गया है। सरकार कोरोनावायरस से निपटने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम बढ़ाते जा रही है। इस लॉक डाउन के दौरान मजदूर से लेकर सेलिब्रिटी तक सभी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जहां बॉलीवुड से जुड़ी तमाम हस्तियों ने लोगों को घर पर ही रहने का संदेश दिया है। वही संजय दत्त ने भी अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों से घर पर रहने की अपील की है।

उन्होंने कहा यह हमारे देश के लिए मुश्किल वाला समय है, हर कोई अपने हिसाब से लोगों की मदद कर रहा है ,यह फैसला सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों को घर में रोकने के लिए है, मैंने भी अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद करने का फैसला लिया है। इसी के साथ संजय दत्त ने फिटनेस पर भी ध्यान देने के लिए कहा।उन्होंने ट्वीट किया है कि ऐसे समय फिट रहना बहुत जरूरी है इसलिए अच्छा खाओ ओर वर्जिश करते रहो।

Staying fit is very important especially during this time. So eat well, stay healthy & keep exercising. #QuarantineWorkout #HealthyAtHome #WorkoutAtHome #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/1wvKbvXVij