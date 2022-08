'खलनायक' के दौरान बढ़ गई थीं संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की नजदीकियां, सुभाष घई को साइन कराना पड़ा था ‘नो प्रेगनेंसी’ क्लॉज!

फेमस निर्माता-निर्देशक सुभाष घई (Subhash Ghai) की फिल्म ‘खलनायक’ (Khalnayak) को रिलीज हुए 29 साल पूरे हो गए हैं। 90 दशक में बनी इस फिल्म को आज भी कोई नही भूल पाया है। इस फिल्म के बाद से संजयदत्त को मानो खलनायक का नाम ही मिल गया था। वहीं इस फिल्म ने माधुरी दिक्षित के डूबते करियर को बनाने में काफी मदद की थी।

जहां इस फिल्म के नायक संजय दत्त ने खलनायक की भूमिका से धमाल मचा दिया था तो वहीं माधुरी (Madhuri Dixit )पर फिल्माया गाने 'चोली के पीछे क्या है' पर एक्ट्रेस की अदाओं ने तहलका मचा दिया था। ये गाना काफी विवादों में रहा लेकिन इसके बाद भी फिल्म के साथ साथ इसके गाने ने बॉक्स ऑफिस में जमकर कमाई की थी और सुपरहिट साबित हुई थी। इस गाने के लिए अलका याग्निक और इला अरुण को बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला तो शानदार कोरियोग्राफी के लिए सरोज खान को बेस्ट कोरियोग्राफर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के गाने ने करोड़ों की कमाई कैसेट और सीडी के बिकने पर हुई।

