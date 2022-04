कैंसर से जंग जीतने के बाद अब Sanjay Dutt ने कहा- मरते दम तक करूंगा काम

बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला हैं। बात पर्सनल लाइफ़ की करें या फिर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की संजय दत्त अक्सर विवादों में घिरे दिखते हैं। बता दें कि कुछ समय पहले संजय दत्त ने कैंसर से जंग जीती हैं।

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त के लिए साल 2020 काफ़ी मुश्किल से भरा हुआ था। साल 2020 में ही संजय दत्त को यह पता चला था कि उन्हें कैंसर हैं। जब अभिनेता को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपने फ़ैन्स को सोशल मीडिया के ज़रिए यह जानकारी दी थी।

sanjay dutt says i will keep acting till he last day of my life