वाइफ मान्यता दत्त के कारण कैसे मिला Sanjay Dutt को अधीरा का रोल

संजय दत्त केजीएफ 2 की सफलता का जश्न मना रहे हैे। बता दि कि केजीएफ 2 में संजय दत्त की अभिनय को काफी ज्यादा पंसद किया हैं। उनकी एक्टिग के साथ ही उनके लुक की भी तारिफ की जा रही हैं। इसी बीच संजय दत्त ने अपने रोल से जुड़ी कई चीजे बताई हैं।

केजीएफ चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई है। इस फिल्म को दर्शको की और से काफी ज्यादा प्यार मिल रहा हैं। इस फिल्म में यश के साथ ही संजय दत्त की भूमिका को भी पंसद किया जा रहा हैं। बता दे कि इस फिल्म में संजय दत्त अधीरा का रोल निभाया है जो कि खतरनाक विलन है। उनका लुक और अभिनय लोगो का ध्यान खीच रहा हैं।

sanjay dutt tells how he get role of adheera in kgf chapter 2