Sanjay Dutt ने मुंबई के डब्बावालों के लिए मांगी मदद, कहा- इन्होंने दशकों से हमारी सेवा की है और हमें..

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने हाल ही में मुंबई के डब्बावालों के लिए मदद की मांग की है। लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी की मार मध्यम वर्ग से लेकर गरीब लोगों पर बुरी तरह पड़ी है। जहां प्रवासी मजदूर (Migrant Workers in lockdown) जब में पैसा ना होने के कारण अपने घरों को चल पड़ने को मजबूर हो गए वहीं कोरोना वायरस के चलते डब्बावालों (Mumbai Dabbawalas in lockdown) का काम भी बिल्कुल ठप्प पड़ा हुआ है।





मुंबई में टिफिन सर्विस (Mumbai Dubbawala service) की खासा डिमांड रहती है और इन्हें वहां की दूसरी जीवनरेखा कहा जाता है। लेकिन पूरे देश में फैली कोरोना महामारी ने व्यक्ति के जीने का पूरा तरीका बदल दिया है। मिड मार्च से डब्बेवालों का काम बिल्कुल बंद पड़ा (Dabbawala business afftected) हुआ है जिसके चलते वो भी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। अब संजय दत्त ने उनके लिए आगे आए हैं और मदद का आग्रह (Sanjay Dutt tweet on mumbai dabbawalas) किया है।

संजय दत्त ने ट्वीट कर लिखा- डब्बावाले दशकों से हमारी सेवा कर रहे हैं और बहुत सारे मुंबई के लोगों के लिए खाना ला रहे हैं। अब समय है कि जब हम उनकी मदद के लिए आगे आए और उन्हें सपोर्ट करें। संजय ने अपने इस ट्वीट में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के कार्यालय को टैग किया है। साथ में आदित्या ठाकरे और एक्टर सुनील शेट्टी को भी टैग किया है।





The dabbawalas have been serving us for decades & bringing food to so many Mumbaikars. Now is the time when we should come forward and support them! @CMOMaharashtra @AUThackeray @SunielVShetty https://t.co/n6g4r3IrvP