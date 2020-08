Sanjay Dutt के लंग कैंसर की खबरों के बाद पत्नी Manayata का बयान, कहा- हम हमेशा की तरह फिर जीतेंगे बस दुआओं की जरूरत

नई दिल्ली | संजय दत्त को लंग कैंसर (Sanjay Dutt diagnosed with Lung cancer) की खबर मंगलवार की रात जैसे ही सामने आई तो उनके परिवार सहित फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई। सभी संजय को फोनकर उनका हालचाल जानने लगे। इसी बीच अब संजय की पत्नी मान्यता दत्त (Manyata Dutt) ने स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने संजू बाबा के फैंस का धन्यवाद किया और कहा कि ये वक्त भी निकल (Manyata Dutt said this time too shall pass) जाएगा। इसके अलावा मान्यता ने सभी से अफवाहों पर यकीन ना करने की भी अपील की। उन्होंने संजय दत्त को फाइटर बताया (Sanjay Dutt is a fighter) और जल्द सबकुछ ठीक होने का भरोसा भी जताया।

मान्यता दत्त द्वारा लिखे गए स्टेटमेंट (Manyata Dutt issued a statement) को तरण आदर्श ने शेयर किया है। मान्यता लिखती हैं- मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूं (Manyata Dutt thanked all Sanjay Dutt fans) जिन्होंने संजू के जल्द ठीक होने की कामना की। हमें इस कठिन घड़ी से निकलने के लिए ताकत और प्रार्थनाओं की जरूरत है। पहले ही हमारा परिवार पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ झेल चुका है लेकिन मुझे विश्वास है कि ये भी गुजर (Manyata Dutt said this shall too pass) जाएगा। मान्यता ने इसके अलावा संजय दत्त के फैंस से अफवाहों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब किसी भी अफवाहों और कयासों में ना पड़े(Manyata Dutt request to not believe on rumours and Speculations) बस अपने प्यार और सपोर्ट से हमारी मदद करें। संजू हमेशा से ही फाइटर रहे हैं और हमारा परिवार भी। भगवान ने एक बार फिर हमें चुनौतियों से निकलने के लिए हमारी परीक्षा ली (Manyata Dutt said God again chosen to test us) है। हमें बस आपकी प्रार्थनाएं और दुआएं चाहिए और हमें पता है कि हम जीत जाएंगे। इस मौके पर रोशनी और सकारात्मकता फैलाएं।

बता दें कि संजय दत्त की मंगलवार को रिपोर्ट आई जिसमें फोर्थ स्टेज लंग कैंसर सामने (Sanjay Dutt diagnosed with four stage lung cancer) आया। लीलावती अस्पताल में संजय दत्त दो दिन के लिए एडमिट हुए थे। इस दौरान उनका कोविड 19 का टेस्ट भी किया गया था। जिसमें रिपोर्ट निगेटिव आई थी। हालांकि बाकी रिपोर्ट्स जब आई तो सभी के लिए एक सदमे जैसा था। इससे पहले संजय ने कहा था कि वो अपने काम से कुछ वक्त का ब्रेक ले रहे हैं।