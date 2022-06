'हीरामंडी' के लिए संजय लीला भंसाली चार्ज कर रहे हैं इतनी फीस कि इतने में बन जाएंगी तीन से चार फिल्में

संजय लीला भंसाली काफी समय से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 'हीरा मंडी' को लेकर चर्चा में हैं। पहले खहर थी कि वो इस फिल्म को वो एक फीचर फिल्म के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन अब वो इसे वेब सीरीज के तौर पर OTT पर प्रस्तुत करेंगे। इसी फिल्म के माध्यम से वो OTT डेब्यू भी करेंगे।

संजय लीला भंसाली की गिनती बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स में होती है। ऐसे में वो फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए अच्छी खासी फीस वसूलते हैं। डायरेक्टर ने अपनी सीरीज 'हीरा मंडी' की घोषणा भी कर दी है। 'हीरा मंडी' के लिए भी वो भारी रकम वसूल रहे हैं।

sanjay leela bhansali fees for heeramandi will surprise you