Sushant Singh के पिता से रिश्ते थे खराब,वजह बनी थी उनकी दूसरी शादी.. हुआ बड़ा खुलासा

नई सुशांत सिंह (Sushant Singh Rajput's death cas)की मौत की गुथ्ती को सुलझाने में अब सीबीई लगी हुई है। लेकिन इस दौरान केस में आ रहे कई खुलासों के चलते यह केस काफी पेचिदा भी होते जा रहा है। अभी हाल ही में इस केस में शिवसेना सांसद संजय राउत(Shiv Sena leader Sanjay Raut) ने ऐसा बयान दिया है कि जिससे सुशांत केस का समीकरण बदल ही गया हैं। संजय राउत (Shiv Sena's Sanjay Raut says Sushant Singh Rajput had strained relations with father KK Singh) ने दावा किया है कि सुशांत के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नही थे जिसकी सबसे बड़ी वहज यह थी कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी की थी।

संजय राउत (Sanjay Raut claimed that Sushant Singh Rajput) लिखते हैं- सुशांत के पिता केके सिंह अपने बेटे से दूर पटना में रहते है। और पिता द्वारा किए गई दूसरी शादी से सुशांत काफी नाराज थे। दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि वो आपस में बातचीत तक नही करते थे।

सांसद ने अपने बयान में यह तक कहा है कि सुशांत ( Sushant Singh Rajput father KK singh) के पिता को किसी ने गुमराह किया है इसलिए उन्होंने बिहार में रिया चक्रवर्ती(FIR against Chakraborty) के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। संजय के मुताबिक ( Sushant Singh Rajput father KK singh) के के सिंह ने किसी के कहने से बिहार में FIR दर्ज करवाई गई है।

अब संजय राउत((Sanjay Raut) ने जहां उनके पिता पर ये आरोप लगाए है तो वहीं रिया का सपोर्ट करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि सुशांत की जिंदगी में दो लड़कियां आई थीं। अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती। अंकिता (sushant singh ankita relation) ने सुशांत को बीच मझधार में छोड़ दिया था, लेकिन रिया ने ही उसे संभाला था और आज लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं।

संजय राउत ने कहा है कि इस केस में सुशांत और अंकिता के उन पहलूओं की भी जांच होनी चाहिए जो उनके अलग होने का कारण बना थी। आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था अंकिता ने सुशांत को छोड़ दिया था। ये सवाल संजय राउत ने अपने लेख में कई बार उठाया है।

सासंद ने इस केस पर हो रही (sushant singh case in cbi) सीबीआई जांच पर नराजगी जताते हुए कहा है सुशांत मामले में सीबीआई जांच करवाई जा रही है। उनकी नजरों में इस केस का राजनीतिकरण हो चुका है। उन्होंने लिखा हैं- कि मुंबई पुलिस दुनिया का सर्वोच्च जांच तंत्र है। मुंबई पुलिस किसी भी दबाव पर काम नही करती। वह पूरी तरह प्रोफेशनल है। इसलिए सुशांत जैसे मामले में केंद्र द्वारा हस्तक्षेप करना मुंबई पुलिस का अपमान है।