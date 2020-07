Sapna choudhary: सपना चौधरी के सॉन्ग को गा रहे विदेशी सिंगर, नाइजीरिया में भी इस गाने की धूम

View this post on Instagram

करे वो ग़ुरूर कैसे कामयाबी पर देखी हो बर्बादी जिसने क़रीब से Thanks you so much @samuelsinghng @iamteeban #proud_to_be_desi #haryanvi #power_of_positivity #desi_queen👑 #jaatni👑 #thanksgod