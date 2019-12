ब्रेकअप के बाद सारा ने 'आंख मारे' पर नचाया कार्तिक आर्यन को, देखिए वीडियो

View this post on Instagram

#saraalikhan kartikaaryan #sahidkapoor at #starscreenawards2019 #Saraalikhan #Saraalikhanplanet #mumbaidiaries #mumbaiscenes #mumbai #bollywoodstyle #bollywoodactress #mumbaidaily #whatabeauty #delhidiaries #delhiscenes #delhidaily #indianactress #bollywoodstylefile #entertainmentnews #celebrityblogger #bollywoodstylefile #indianfashionblogger #fashiongram #mumbaifashionblogger #delhifashionblogger #biggboss12 #everydayphenomenal #zero #soty2 #simbatattoo @saraalikhan95