कौन है यह मिस्ट्री मैन? जिसके साथ सारा अली खान ने किया न्यू ईयर सेलिब्रेट

सारा अली खान फैंस के साथ अपनी लाइफ की अपडेट सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है। इन दिनों वो लंदन में वेकेशन मना रही है। इस बीच सारा अली खान एक बार फिर कार्तिक आर्यन के साथ रिलेशन को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल, उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें से एक में उनके साथ मिस्ट्री मैन नजर आया है।

Sara Ali Khan Enjoys Grocery Shopping In London, Fans Asking About Mystery Man As He Hides His Face!