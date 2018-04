स्टार सैफ अली खान की लाडली सारा अली खान जल्द ही फिल्म 'केदारनाथ' से बॅालीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही उनके फैंस उनसे नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। हाल में एक फैन ने सारा को ट्विटर पर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने अपनी फैन को सेल्फी देने से मना करके नाराज कर दिया है।

फैन ने ट्विटर पर निकाली भड़ास

ट्विटर पर अनवेरीफाइड अकाउंट से एक ट्वीट पोस्ट किया गया है। रूबी जैन नाम की यूजर ने सारा अली खान पर गुस्सा किया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा,' सारा खान से मार्केट में मिली और सेल्फी के लिए आग्रह किया लेकिन शायद उनको लगता है कि वह बहुत फेमस हैं और इससे उन्हें बेकार का अटेंशन मिलने लगेगा तो उन्होंने मना कर दिया।'

So we met #saraalikhan at Lil Flea market and asked if she can get clicked with us but certainly she thought she is way more famous and could gather unnecessary attention as mentioned by her so she denied