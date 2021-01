Sara Ali Khan ने संतरे के पेड़ के नीचे खिंचवाई भाई इब्राहिम के साथ तस्वीर, सोशल मीडिया पर हुई वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने भले ही अभी कम फिल्मों में काम किया हो, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग किसी बड़े स्टार से कम नहीं है। उनके इंस्टाग्राम पर लगभग 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ऐसे में वह जब भी कोई तस्वीर शेयर करती हैं तो वह तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अब ऐसे ही सारा की एक तस्वीर काफी सुर्खियों में है, जिसमें वह अपने भाई इब्राहिम के साथ नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर को सारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। तस्वीर में उनके साथ भाई इब्राहिम अली खान नजर आ रहे हैं। दोनों संतरे से भरे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। सारा ने भाई इब्राहिम के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ है और दोनों कैमरे की तरफ पोज़ दे रहे हैं। इस तस्वीर में सारा ने येलो कलर की जैकेट और ब्लैक जींस पहन रखी है। साथ ही सर्दी को देखते हुए टॉपी और बूट्स भी पहने हुए हैं। इस लुक के साथ एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लग रही हैं।

उनकी इस तस्वीर पर अब तक पांच लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। साथ ही फैंस कमेंट कर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। सारा अक्सर अपने भाई इब्राहिम के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। दोनों के बीच एक मजबूत बॉन्ड है, जिसे तस्वीरों में साफ-साफ देखा जा सकता है। न्यू ईयर के मौके पर भी सारा ने इब्राहिम के साथ कुछ तस्वीरें की थीं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में सारा अली खान की फिल्म 'कुली नं 1' रिलीज हुई है। इस फिल्म में उनके साथ एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) लीड रोल में थे। हालांकि फिल्म में सारा की एक्टिंग को दर्शकों द्वारा कुछ खास पसंद नहीं किया गया। वहीं, फिल्म को भी मिक्स रिव्यूज़ मिले थे। इसके अलावा सारा अली खान अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ फिल्म 'अतरंगी रे' में नजर आएंगी।

