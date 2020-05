Virat-Anushka की रिसेप्शन पार्टी में Sara Ali Khan ने लूट ली थी महफिल, देखें थ्रोबैक Video

View this post on Instagram

TBH... a vacayyy looks far far away 😭😭 Abhi toh lockdown khul jaaye wohi bohot hai!!! Throwback to Sara in her Maldives holiday ❤️❤️ FOLLOW 👉 @voompla INQUIRIES 👉 @ppbakshi . #voompla #bollywood #saraalikhan #bollywoodstyle #bollywoodfashion #mumbaidiaries #delhidiaries #indianactress #bollywoodactress #bollywoodactresses