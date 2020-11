सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर वन को डिसलाइक करने की तैयारी में जुटे फैंस

बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर वन जल्दी रिलीज होने वाली है। इसी के साथ 28 नवंबर को फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज होगा। ऐसे में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सारा अली खान को ट्रोल कर रहे हैं और उनकी फिल्म को बायकाट करने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ सारा अली खान के नाम पर ढेरों मीम्स और जोक्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि सारा के खिलाफ अभी भी ड्रग्स का केस चल रहा है तो उनकी फिल्म कैसे आ सकती है। ऐसे में कुछ यूज़र ने कहा सारा ने सुशांत को धोखा दिया है, वहीं कुछ का कहना है कि वह सारा की फिल्म को आलिया भट्ट की सड़क 2 से भी ज्यादा फ्लाप होते देखना चाहते हैं। इस कारण अधिकतर यूज़र इस फिल्म के ट्रेलर को डिसलाइक करने के लिए तैयार हैं।

जानकारी के अनुसार वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर वन क्रिसमस 2020 के मौके पर 25 दिसंबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है। उसका ट्रेलर 28 नवंबर को आने वाला है। इस फिल्म का सारा अली खान के फैंस को लंबे समय से इंतजार था। लेकिन अब सुशांत के फैंस इस फिल्म को डिसलाइक करने में जुट गए हैं।