Section 375 Trailer : रेप पीड़िता के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं ऋचा चड्ढा

बॉलीवुड एक्ट्रेस richa chadda और एक्टर Akshaye Khanna इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'Section 375' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। मंगलवार को फिल्म 'Section 375' का ट्रेलर जारी किया गया है। ट्रेलर को देखकर आपको फिल्म 'दामिनी' की याद याद आ जाएगी। इसके साथ ही साल 2012 में हुए दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस भी याद आ सकता है। ट्रेड एनालिस्‍ट तरण आदर्श ने इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज करते हुए बताया कि यह फिल्म 13 सितंबर को रिलीज होगी।

2 मिनट 46 सेकंड के इस ट्रेलर में शुरुआत के एक रेप पीड़िता के साथ पुलिस की पूछताछ से शुरू होती है। इस पूछताछ के तरीके को देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि पुलिस विक्टिम से किस तरह के सवाल करती है। विक्टिम से किस तरीके से पेश आती है। ट्रेलर देखकर लगता है कि असल में भी विक्टिम से ऐसे ही सवाल किये जाते होंगे।

Akshaye Khanna and Richa Chadha... Trailer of #Section375... Costars Rahul Bhat and Meera Chopra... Directed by Ajay Bahl... 13 Sept 2019 release... #Section375Trailer: https://t.co/IJTMvA2GY1