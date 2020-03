कोरोना वायरस का कहर : इस एक्ट्रेस ने अपने पति से बनाई दूरी, सोशल मीडिया पर किया चौंकाने वाला खुलासा

कोरोना वायरस की दहशत के कारण इन दिनों सभी अपने घर से बाहर निकलने से बच रहे है। सभी ने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखा है ताकि वह इस वायरस की चपेट में नहीं आए। आम इंसान से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक सभी घर में रहकर अपने परिवार के साथ टाइम बिता रहे हैं। अभिनेत्री शबाना आजमी भी पति जावेद अख्तर के साथ घर में हैं, लेकिन दूरी बना रखी हैं।

अभिनेत्री ने जावेद की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए हमने आवश्यक दूरी बना रखी है। इस दौरान वे अपना सबसे अच्छा काम यानी लिख रहे हैं और मैं बैठक समुद्र देख रही हूं।' जावेद अख्तर की इस तस्वीर पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

⁦@Javedakhtarjadu⁩ doing what he does best - writing , whilst abiding by #JantaCurfew and maintaining required distance whilst I sit watching the sea . pic.twitter.com/hrAU2x2EIT