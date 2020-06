Shah Rukh Khan के फिल्म इंडस्ट्री में पूरे हुए 28 साल, फिर दिखा क्रेजी फैंस का दीवानापन

नई दिल्ली | बॉलीवडु के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने गुरुवार यानी 25 जून को फिल्म इंडस्ट्री में 28 साल (Shah Rukh Khan completed 28 years) पूरे कर लिए। इस मौके पर उनके फैंस ने उन्हें ढेरों बधाईयां दीं, ढेर सारे पोस्टर्स बनाएं। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड (Sushant Singh Rajput) के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज्म और आउटसाइडर (Nepotism outsiders in bollywood) का मुद्दा गर्माया हुआ है। सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ी हुई है कि आउटसाइडर्स को वो मौके नहीं दिए जाते हैं जो एक स्टारकिड को मिलते हैं। यहां तक कि ये भी आरोप लगाए गए कि आउटसाउडर्स से मौके छीनकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नजर डालें तो शाहरुख खान ने बिना किसी गॉडफादर (Shah Rukh Khan had no Godfather) के बॉलीवुड में वो मुकाम बनाया जिसके बाद उन्हें बादशाह और किंग खान के नाम से पुकारा जाता है।

शाहरुख खान ने अपने फिल्में करियर (Shah Rukh Khan acting career) की शुरुआत फिल्म दीवाना से की थी। इस फिल्म में उनके साथ दिव्या भारती और ऋषि कपूर साहब थे। हालांकि ये दोनों ही कलाकार दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। शाहरुख के रोल और एक्टिंग को इस फिल्म में खूब पसंद किया गया था। इसी फिल्म से वो दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब (Shah Rukh Khan film Deewana) रहे थे। हालांकि उन्हें पॉपुलैरिटी फिल्म बाजीगर (Baazigar) से मिली थी। फिल्मों से पहले शाहरुख ने टीवी सीरियल्स में भी काम किया था। फौजी (fouji) और सर्कस (Circus) जैसे सुपरहिट शोज में दर्शक उन्हें खूब पसंद करते थे। शाहरुख ने अपने अब तक के सफर में कई हिट फिल्में दी हैं, कई अवॉर्ड अपने नाम किए हैं।

