Saroj Khan को यादकर भावुक हुए Shah Rukh Khan, कहा- मेरी पहली सच्ची गुरू, घंटो सिखाई डांसिंग

नई दिल्ली | बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन (Saroj Khan Died) शुक्रवार को कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest) के चलते हो गया। उनकी खबर आते ही फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया। सेलेब्स और फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार श्रद्धांजलि (Celebs condolences to Saroj Khan) दे रहे हैं। माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) से लेकर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने उन्हें यादकर भावुक पोस्ट किया था। अब बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने एक इमोशनल ट्वीट (Shah Rukh Khan tweet for Saroj Khan) किया है। सरोज खान ने शाहरुख को कई फिल्मों में आइकॉनिक स्टेप्स (Shah Rukh Khan iconic dance steps) दिए। अब उनके जाने के बाद शाहरुख बेहद दुखी हैं। किंग खान ने सरोज खान (Shah Rukh Khan teacher Saroj Khan) को अपना पहला गुरु बताते हुए उन्हें याद किया।

My first genuine teacher in the film industry. She taught me for hours how to do the ‘dip’ for film dancing. One of the most caring, loving & inspiring persona i have ever met. Will miss you Sarojji. May Allah bless her soul. Thank u for looking after me.