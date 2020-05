एक तरफ भगवान गणेश, दूसरी तरफ कुरान, फैंस बोले- 'ये शाहरुख का मन्नत है साहब, यहां हर धर्म मिलेगा'

मुंबई। रविवार शाम को बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलेब्स ने 'आई फॉर इंडिया' कन्सर्ट में भाग लिया। इसमें शाहरुख खान ने भी बेटे अबराम के साथ शानदार प्रस्तुति दी। प्रस्तुति दे रहे शाहरुख के घर में फैंस ने एक अलग चीज को नोटिस किया।

दरअसल, शाहरुख ने 'आई फॉर इंडिया' कन्सर्ट में अपनी बारी के दौरान बेटे अबराम के साथ गाना गाया। इस दौरान उनके पीछे के बैकग्राउण्ड में दाहिनी ओर भगवान गणेश की मूर्तियां और बांयी और कुरान रखी नजर आई। फैंस ने इसे देखा और शाहरुख की तारीफ करने लगे। सोशल मीडिया पर जमकर शाहरुख के इस दृष्टिकोण को सराहा गया।

शाहरुख के फैंस ने इस तस्वीर पर हिन्दू-मुस्लिम एकता और एक्टर के नजरिए को दिखाने वाले मैसेज लिखकर वायरल किया। इसमें से एक मैसेज है, 'ये शाहरुख का मन्नत है साहब, यहां हर धर्म मिलेगा।'

" On The left idol of Lord #Ganesha And #Quran On The Right Side This Is The Beauty Of My Favorite Actor Shah Rukh Khan. @iamsrk @gaurikhan @pooja_dadlani pic.twitter.com/ZGHhPzT9bW