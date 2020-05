Betaal Trailer: Shah Rukh Khan की वेब सीरीज में हॉरर तड़का, Zombies को देख लोगों के उड़े होश

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के प्रोडक्शन हाउस द्वारा प्रोड्यूस की गई वेब सीरीज बेताल का ट्रेलर (Betaal Trailer) रिलीज हो गया है। वैसे भी शाहरुख आजकल कई फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनमें से एक बेताल है। ये एक हॉरर वेब सीरीज है जो 24 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। Zombies को दिखाता ये ट्रेलर वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस हॉरर सीरीज को राधिका आप्टे की 'घूल' बनाने वाले पेट्रिक ग्राहम ने डायरेक्ट किया है।





ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक गांव में कई साल पुराना बेताल अपनी पूरी बटालियन के साथ वापस आ जाता है। Zombies की शक्तियां धीरे-धीरे बढ़ती जाती हैं और पुलिस भी उन्हें रोकने में नाकाम नजर आती है। ट्रेलर को हॉरर के साथ काफी सस्पेंस रखा गया है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। वेब सीरीज रिलीज होने के बाद ही सभी सवालो का जवाब मिलेगा।





