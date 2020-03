शाहरुख खान के बंगले मन्नत के पास लगी भीषण आग में एक लड़की की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल

नई दिल्ली | शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बंगले मन्नत (Mannat) के पास एक बड़ा हादसा हो गया। खबर के मुताबिक, मुबंई के बांद्रा में बनी एक बिल्डिंग में अचानक आग गई। ये बिल्डिंग बादशाह शाहरुख खान के बंगले मन्नत के पास में बताई जा रही है। बिल्डिंग में बने एक फ्लैट में लगी आग में एक लड़की की मौत हो गई जबकि एक महिला इस हादसे में घायल हो गई।

Mumbai: One dead & one injured after fire broke in a residential building in Bandra, earlier today. Fire under control now. #Maharashtra pic.twitter.com/5vXzSGHqZX