जब बादशाह शाहरुख खान ने अपनी फिल्म के ओपनिंग डे पर खुद बेची थी फिल्म की टिकटें

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख़ ख़ान को इस समय दुनिया भर के सबसे पॉपुलर इंडियन एक्टर के तौर पर जाना जाता हैं। लेकिन एक जवान ने शाहरुख़ ख़ान ने अपनी फ़िल्म के ओपनिंग डे पर ख़ुद टिकट बुकिंग की खिड़की पर टिकट बेचने बैठ गए थे।

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख़ ख़ान इस समय बॉलीवुड पर राज करते हैं। हिंदी फ़िल्म जगत को एक से बढ़कर एक फ़िल्में देने वाले शाहरुख़ ख़ान की फ़ैन फॉलोइंग इंडिया ही में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। भले ही शाहरुख़ ख़ान इस समय बॉलीवुड के सबसे बड़े हीरो में से आते हैं लेकिन एक समय ऐसा भी था जब शाहरुख़ ख़ान ख़ुद मुंबई में अपनी फ़िल्म की टिकटें बेच रहे थे।

shah rukh khan once sold ticket of his own film at a theatre in mumbai