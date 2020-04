फैन के सिगरेट छोड़ने के सवाल पर शाहरुख खान ने दिया जवाब, सोशल मीडिया पर वायरल

नई दिल्ली | लॉकडाउन (Lockdown) के बीच शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने फैंस से बातचीत करने के लिए #AskSrk का सेशन शुरू किया जिसमें खूब सवाल जवाब देखने को मिले। शाहरुख अपने फैंस का दिल जीतना बखूबी जानते हैं, उन्होंने सभी सवालों के जवाब बड़े ही अनोखे अंदाज़ में दिए। किंग खान को पता होता है कि कहां क्या फनी है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी बढ़िया है। एक फैन ने शाहरुख से सिगरेट छोड़ने पर सवाल पूछा तो किंग खान ने उसे फनी अंदाज में जवाब देते हुए शुभकामनाएं दे डालीं।





दरअसल, शाहरुख खान से फैन ने पूछा- सर, क्या आप कोई सलाह दे सकते हैं कि सिगरेट कैसे छोड़ें? बहुत कोशिश कर रहा हूं। शाहरुख ने इसके जवाब में लिखा- दोस्त, तुम गलत जगह पर जवाबों को ढूंढ रहे हो। तुम्हें तुम्हारे प्रयास के लिए शुभकामनाएं। ऐसे एक यूजर ने पूछा कि लोग आपके इतना बुरा भला कहते हैं लेकिन आप इतने शांत कैसे रह लेते हो। शाहरुख ने जवाब दिया- बापू जी ने कहा था बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, उसी का पालन करता हूं आज तक। इसी तरह शाहरुख ने फैंस के ढेरों सवाल के जवाब बहुत ही फनी तरीके से दिए।





Eh...you are looking for answers in the wrong place my friend. Best of luck with your endeavour. https://t.co/pl4Kgu4Jmh