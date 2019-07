रोमांस किंग शाहरुख खान को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करेगी ला टर्ब यूनिवर्सिटी

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में ला टर्ब यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करेगी। यह उपाधि शाहरुख को गरीब बच्चों की मदद, वुमन एम्पावरमेंट और मनोरंजन की दुनिया में दिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए दी जा रही है। बता दें कि शाहरुख मीर फाउंडेशन के फाउंडर हैै। इसका नाम उन्होंने अपने पिता के नाम पर रखा है। इस संस्था के जरिए वह गरीब लोगों की मदद करते हैं।

The rumours are true. Bollywood superstar and famed philanthropist Shah Rukh Khan is coming to La Trobe.



