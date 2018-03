विकिपीडिया सर्च में हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज को पछाड़ा शाहरुख खान ने

मुंबई। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख ने एक और उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि है विकिपीडिया पर उनको सर्च किए जाने को लेकर। शाहरुख ने विकिपीडिया सर्च में हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज को पीछे छोड़ दिया है। अब शाहरुख दूसरे नंबर पर आ गए हैं। शाहरुख से ज्यादा सर्च की जाने वाली सेलेब्रिटी किम कर्दाशियां हैं।

शाहरुख खान के एक ट्विटर फैन पेज ने विकिपीडिया सर्च के आंकड़े शेयर किए हैं। दिसंबर 2007 से दिसंबर 2017 के इन आंकड़ों के मुताबिक नंबर वन सर्च पर पॉप्यूलर टेलीविजन सेंसेशन किम कर्दाशियां हैं जबकि दूसरे नंबर पर शाहरुख खान हैं। किम के पेज सर्च 73.5 मिलियन हैं जबकि शाहरुख के सर्च 60.6 मिलियन हैं। तीसरे नंबर पर हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली हैं। 47 मिलियन की सर्च के साथ टॉम क्रूज 11वें नंबर पर हैं।

Shah Rukh Khan's Wikipedia page becomes the 2nd most viewed wiki page for actors worldwide from Dec 2007 - Dec 2017.

Global icon for a reason!🙌❤️ pic.twitter.com/bj9Eqqg1Nq