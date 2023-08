Gadar 2: सनी और शाहरुख की लड़ाई बॉक्स ऑफिस पर भी, 26 साल में ये तीसरी बार, फिर वही तकरार

मुंबईPublished: Aug 20, 2023 12:34:37 pm Submitted by: Adarsh Shivam

Shah Rukh Khan Vs Sunny Deol At The Box Office: शाहरुख खान और सनी देओल के बीच 26 साल से ज्यादा वक्त तक बातचीत नहीं हुई। लेकिन इतने सालों में बॉक्स ऑफिस पर 2 बार जमकर लड़ाई हुई।

शाहरुख खान और सनी देओल

Shah Rukh Khan Vs Sunny Deol At The Box Office: बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनी देओल और शाहरुख खान का इतिहास काफी पुराना है। इन दोनों ने फिल्म डर में एक साथ अभिनय किया और फिर यश चोपड़ा ने कुछ ऐसा किया जिस वजह से सनी देओल ने शाहरुख खान से दूरियां बना ली।