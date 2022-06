शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह और किंग खान कहा जाता है। इन्होंने कड़ी मेहनत और अपनी एक्टिंग के दम पर ये नाम हासिल किया है। इनके अच्छे खासे करोड़ों प्रशंसक हैं। इस मुकाम को पाने के लिए इन्होंने दिन-रात एक कर दिए। शाहरुख खान की देश ही नहीं बल्कि विदेशो में भी पॉपुलैरिटी है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने दम पर ये बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें इसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ी।

साल 1993 में शाहरुख खान की एक फिल्म ने तहलका मचा दिया था। इस फिल्म का नाम था 'माया मेमसाब'। फिल्म में शाहरुख खान के न्यूड सीन की वजह के चलते भूचाल आ गया था। नौबत यहां तक आ गई थी कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था।

Shah Rukh Khan was arrested for fake story of sleeping with actress