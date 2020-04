कोरोना के खिलाफ जंग में शाहरुख खान ने फैंस के लिए लिखा बड़ा मैसेज, जरूर पढ़िए ये संदेश

नई दिल्ली | कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इससे लड़ने में हर तरफ से पूरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत भी इस महामारी से मुक्ति पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। जिसमें बॉलीवुड का सहयोग काफी महत्वपूर्ण रहा है, कई स्टार्स ने आर्थिक रूप में सरकार की मदद करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने भी दिल खोलकर दान कर चुके हैं। अब उन्होंने फैंस के लिए कोरोना की जंग में एक खास मैसेज लिखा है। ये मैसेज हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है।

शाहरुख खान ने अपने मैसेज से मानवता की ओर रूख करने की बात की है। उन्होंने लिखा- इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ एक चीज़ है जो बचा सकती है वो है मानवता। ये हम सभी के लिए वो पल है जहां हम एक साथ आएं और एक-दूसरे को दयालु बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं और बहादूर बनाएं। ये मुश्किल वक्त आसानी से नहीं जाएगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इस महामारी में कुछ भी मायने नहीं रखता सिवाए इसके कि हम बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ खड़े रहें।

In such difficult times, it's essential that we stand by each other and rise together. Here's a message of hope by @iamsrk himself! ✨#Covid19 #StrongerTogether pic.twitter.com/3askuFh8k5 — Red Chillies Entertainment (@RedChilliesEnt) April 5, 2020

शाहरुख ने आगे लिखा- हम जैसी भी मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। ऐसे लोग जो दोनों चीजे झेल रहे हैं महामारी और आर्थिक संकट उनकी मदद करना, उनके साथ खड़े रहना ही हमारी पीढ़ी को और देश को डिस्क्राइब करेगा। ये समस्या बहुत डरावनी भी है और अनजान भी, कुछ और बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं लेकिन हम सभी अपनी बहादुरी से इसका सामना कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सब देश के लिए खुद को समर्पित करें। मैं खुद अपना बेस्ट देना जा रहा हूं और मैं जानता हूं आप सब भी यही करेंगे। सिर्फ साथ मिलकर ही हम इस मुश्किल वक्त का सामना कर पाएंगे। रात के बाद नया दिन आएगा, आप सभी के परिवार के लिए मैं दुआं करता हूं। कृपा करके कुछ दिनों के लिए शारीरिक तौर से एक दूसरे से दूर रहें। बता दें कि ये शाहरुख का ये मैसेज रेड चिलीज इंटरटेनमेंट ने शेयर किया है।

When we say ‘mybmc’ then it’s with a sense of ownership and pride in all the efforts your teams are putting up to fight covid 19. We both are thankful that we could be a part of your attempts to help and care for Mumbaikars.

आमची Mumbai आमची BMC https://t.co/wpY5NFlr10 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 4, 2020

कोरोना वायरस की जंग में शाहरुख इससे पहले भी सहायता राशि डोनेट के अलावा कई बड़े ऐलान भी कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पर्सनल ऑफिस की चार मंजिलों को क्वारेनटाइन केंद्र बनाने का भी ऐलान किया था। जिसकी वजह से शाहरुख की हर तरफ तारीफ हो रही है।