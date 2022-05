7 साल बाद स्क्रीन पर दिखेगी Shah Rukh Khan-Kajol की जोड़ी, फैंस के लिए है गुड न्यूज़

शाहरुख खान और काजलो सालों बाद फिर से बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं। दोनों को साथ पर्दे पर देखने का फैंस हमेशा इंतजार कर रहे थे।ऐसे में खबर यह हैं कि दोनो कलाकार जल्द ही एक साथ बड़े पर्दे पर साथ में काम करते दिखेगे।

बॉलीवुड एक्‍टर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी दर्शक काफी ज्यादा पंसद करते हैं। दोनो साथ में कई फिल्मों में काम किया हैं। लंबे समय के बाद एक दोनो एक बार फिर से साथ में काम करने वाले हैं। आज भी इनका चार्म दर्शकों के दिलो-दिमाग से उतरा नहीं है। यही वजह है कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्मों पर हर किसी की नजर है।

Shahrukh Khan and Kajol will be seen together in this film after years