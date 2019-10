शाहरुख ने अमिताभ-सलमान को छोड़ा पीछे, ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स पाने वाले इंडियन सेलिब्रिटी बनें

नई दिल्ली। बॉलीवुड सितारे जंहा एक तरफ अपनी फिल्मों की वजह से दर्शकों के बीच लोकप्रिय बने रहते हैं। वहीं वो सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल और प्रोफेशन्ल लाइफ से जुड़ी कई जानकारियों फैंस के बीच शेयर करते रहते हैं। फैंस भी उनसे कमेंट करके और लाइव करके बात करते हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड के कुछ सितारें सोशल मीडिया पर राज कर रहे हैं। जिनमें से एक हैं बॉलीवुड के बादशाह खान। जिनके इंडियन सेलीब्रिटी में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं।

शाहरुख खान के फैन्स की भरमार देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब है। ऐसे में हाल ही में किंग खान ने ट्विटर पर 39 मीलियन फॉलोवर्स का आंकड़ा छू लिया है। इस आंकड़े ने शाहरुख को ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स वाला पहला इंडियन सेलिब्रिटी बना दिया है। शाहरुख के फैंस इस खुशी को ट्विटर पर खूब शेयर कर रहे हैं।

ट्विटर पर SRK तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है। फैंस शाहरुख को अलग-अलग पोस्टर्स बनाकर विश कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, बधाई शाहरुख 39 मीलियन तक पहुंचने के लिए, "मौके मिलते नहीं हैं सफल इंसान खुद मौके बना लेते हैं।"

Congratulations @iamsrk to reaching the hights of #SRK39Million

There are no opportunities, but successful people create opportunities for themselves... pic.twitter.com/7ecniQsZcN