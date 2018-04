सलमान खान को 20 साल पुराने काले हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा मिली है। उनके वकील लगातार उनकी बेल को लेकर कानूनी दांवपेंच खेल रहे हैं । पूरे फिल्म जगत में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक के बाद एक स्टार सलमान के समर्थन में सामने आ रहे हैं। टीवी स्टार से लेकर दबंग खान के फैन्स, सभी उनके बरी होने की दुआ कर रहे हैं। इसी बीच टि्वटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें शाहरुख खान अपने दोस्त सलमान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में शाहरुख कह रहे हैं कि, 'सलमान अपने स्टार होने की कीमत चुका रहे हैं।'

बता दें कि यह वीडियो शाहरुख के एक पुराने इंटरव्यू का है। इसमें शाहरुख ने कहा, 'मुझे लगता है कि स्टार होने के काफी सारे फायदे है लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। मेरे अनुसार सेलिब्रिटी होने का नुकसान ये भी है कि आपका जुर्म साबित होने से पहले ही आपको दोषी के तौर पर देखा जाने लगता है। यही सलमान के साथ हो रहा है। मैं कानून पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा। हम सभी इसकी इज्जत करते हैं...'

Muhabbat Baato dosto Nafrat already bhut phel chuki hai.



Salman Khan is good person just because of some issues don't hate him.

Respect the Law, Respect The People's if you can't than please do your work don't creat problem



Thinking like King @iamsrk#BlackBuckPoachingCase pic.twitter.com/QFX4fUouYN