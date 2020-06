शाहरुख के फैंस को डॉन 3 का इंतजार, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा यह सवाल

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के फैंस लंबे समय से डॉन 3 का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को लेकर कई तरह की अटकलें तो लगाई गई। लेकिन कोई पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अब फैंस के सब्र का बांध टूट रहा है और वे डॉन 3 पर अपडेट चाहते हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पर "हेजटेक वीवांट डॉन 3 अपडेट" ट्रेंड कर रहा है।

आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की आईकॉनिक फिल्म डॉन का रीमेक 2006 में बनाया गया था। यह फिल्म शाहरुख खान की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही थी। जिसके बाद 2011 में फरहान अख्तर ने डॉन टू बनाई, यह फिल्म भी काफी सफल रही। अब फैन्स के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर डॉन 3 कब तक देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया पर फैंस शाहरुख और फरहान से फिल्म को लेकर कई तरह के सवाल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा डॉन 3 में वह ताकत है कि बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे ,बस वही स्वैग और एक्शन होना चाहिए। एक यूजर लिखते हैं ऐसे रोल्स के साथ सिर्फ शाहरुख ही न्याय कर सकते हैं। इसी तरह के कई ट्वीट देखने को मिल रहे हैं लेकिन सभी में एक ही सवाल है आखिर डॉन 3 कब तक देखने को मिलेगी।

Dear @FarOutAkhtar, if u don't want us to disturb you by spamming ur mentions, then plz make an announcmnt abt whether u will b making #Don3 or planning to shelve it. Plz! It's high time now! #WeWantDon3Update pic.twitter.com/gTDg4Y39h8