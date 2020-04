कोरोना से लड़ने में मदद की घोषणा करते ही शाहरुख फैंस का पलटवार, कहा- बताओ कौन है असली हीरो

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मदद की घोषणा करने के साथ ही शाहरुख के फैंस ने उन लोगों को ट्रोल करना शुरू कर दिया जिन्होंने किंग खान की मदद ना करने को लेकर आलोचना की थी। गौरतलब है कि शाहरुख खान ने अपने स्वामित्व वाली कंपनियों की तरफ से आर्थिक और भोजन उपलब्ध करवाने की घोषणा की है।

He always thinks about each and every Indian 🇮🇳



Ek hi Dil kitni baar jeetoge Khan Sahab! ❤️#SRKDonatesForCovid pic.twitter.com/f3VV7lyOGm — SRK Warriors Club (@TeamSRKWarriors) April 2, 2020

आपको बता दें बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के 25 करोड़ की मदद पीएम केयर्स फंड में करने के साथ ही लोगों ने शाहरुख, आमिर खान और सलमान खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि अक्षय कुमार असली हीरो हैं, बाकी स्टार्स मदद के लिए आगे क्यों नहीं आए। इस पर सलमान, शाहरुख और आमिर के फैंस ने बताया कि इससे पहले तीनों अभिनेताओं ने कई मुसीबतों में लोगों की खुलकर मदद की है।

Shahrukh Khan donated 'xyz' crores to tackle coronavirus with no show off at all. This is ideal example of charity. GREAT HUMAN. So proud of you bhai @iamsrk JazakAllah ❤🤗 #SRKDonatesForCovid — Salman Nizami (@SalmanNizami_) April 2, 2020

There's too much negativity about #ShahRukhKhan in Maharashtra because of some evil entities. It's the BEST opportunity for all #SRKians to bring some POSITIVITY for him. #SRKDonatesForCovid



My MARATHI followers, Do RT & Spread following MARATHI THREAD on all platforms 🙏 — Aavishkar (@aavishhkar) April 2, 2020

साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि तीनों स्टार्स अपनी आरे से की गई मदद का प्रचार नहीं करते हैं बल्कि बिना प्रचार किए लोगों की खूब मदद करते हैं। इनके फैंस ने पुराने उदाहरणों से भी खान तिकड़ी के मदद करने की घोषणाओं का जिक्र किया।

#SRKDonatesForCovid



SRK doesnt care what Bhakts think about him. When they were busy targeting him, this guy was making plans to contribute in every way possible. You can call him deshdrohi or whatever but SRK will always stand along the nation



A true patriotic @iamsrk 🇮🇳 — Abhi! (@abhiraj1717) April 2, 2020

Hello @BhaavnaArora, the amount you spent on your mobile data, donate even that much to the needy. Not asking you to donate a huge amount as you ask to SRK because teri aukaat 2 rupey se jada nahi hai... 4 rupey de kar aukaat badha le apni aur neki kar.#SRKDonatesForCovid https://t.co/frQ47VUReD — JUST A FAN. (@iamsrk_brk) April 2, 2020

शाहरुख खान ने खुद खुलकर अपनी ओर से की गई मदद की घोषणा कर दी है, तो स्टार के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। शाहरुख के फैंस अब उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जिन्होंने उनके पसंदीदा स्टार्स के मदद ना करने को लेकर सवाल उठाए थे। साथ ही वह यह भी पूछ रहे हैं अब बताएं सबसे बड़ा असली हीरो कौनसा है।

Dear Shahrukh khan if possible please donate something for the ones who keeps spreading fake propaganda against you all over social media, otherwise they’ll misquote you once again after this healthy contribution covering almost all sectors. Thank you @iamsrk #SRKDonatesForCovid https://t.co/M2wPYOf64Y — Its Raj..! (@LoyalSalmanFan1) April 2, 2020

BREAKING NEWS : 30 BJP Worker Sent to 30 days Quarantine , Showing 'SHAMELESSNESS' symptoms after Hearing the news of SRK's Donation.#SRKDonatesForCovid pic.twitter.com/r4KSGg1Yxd — R A Zz (@its_razz55) April 2, 2020

आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री से कई सितारे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मदद को आगे आ रहे हैं। कई स्टार्स ने मदद की राशि का खुलासा किया, तो किसी ने राशि का खुलासा नहीं करने का फैसला किया।

This is slap on the faces of pseudo nationalists those r calling him Pakistani and anti-national. Read this and ask yourself what u did for thia country.#SRKDonatesForCovid pic.twitter.com/akzIh8bglE — ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ᴊᴀᴄᴋ sᴘᴀʀʀᴏᴡ (@Sajed4Kaptan) April 2, 2020

ऐसा पहली बार नहीें है कि बड़े सितारों को लेकर फैंस आपस में उलझे हों। इन स्टार्स की मूवी रिलीज, बॉक्स आफिस कलेक्शन इत्यादि को लेकर भी जुबानी झड़प होती रहती है।