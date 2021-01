शाहरुख खान के बंगले के बाहर जबरा फैन ने डाला डेरा, बनाना चाहता है अभिनेता के साथ फिल्म

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के एक फैन ने अभिनेता के बंगले के बाहर ही डेरा डाल लिया है।दरअसल, वे शाहरुख खान के साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। जिसके लिए यह शख्स बेंगलुरु से मुंबई आकर मन्नत के बाहर बैठा है और शाहरुख खान से मिलकर उनके साथ फिल्म बनाने का सपना देख रहा है।

जानकारी के अनुसार बेंगलुरु के जयंत सीगे नामक यह व्यक्ति शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर कई दिन से डेरा जमाए हुए बैठा है। क्योंकि वह अपने पसंदीदा सितारे के साथ फिल्म बनाना चाहता है। इसके लिए वह शाहरुख खान को अपने फिल्म की कहानी सुनाने के लिए उनके घर के बाहर डेरा डाला हुआ है। यह युवा फिल्मकार सोशल मीडिया पर लगातार फोटोज और वीडियो शेयर कर अपडेट दे रहा है। वही अन्य मीडिया यूजर्स भी इस शख्स की वीडियो को बार-बार शेयर कर रहे हैं। ताकि वह किंग खान तक पहुंच सके और वे इस शख्स का फिल्म बनाने का सपना पूरा करने में कुछ मदद करें। वैसे तो यह जबरा फैन शाहरुख खान के रिस्पांस का इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी तक शाहरुख खान का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है।

Day 2: Thank you for all the tweets. Overwhelmed! A lil trivia about the poster. I made it overnight more than an year ago; on seeing @iamsrk 's interview! #SRK #PROJECTX #MakeItHappen https://t.co/OL19dAvvg6 pic.twitter.com/AHblMuZVVS