शाहरुख खान ने याद दिलाई ऋषि कपूर की वो बात जो जानते सब थे, लेकिन कोई कह नहीं पाया

मुंबई। ऋषि कपूर के निधन पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने दिल छू लेने वाली बात कही है। शाहरुख ने ऋषि के साथ अपनी पहली फिल्म की यादें शेयर की हैं। फिल्म 'दिवाना' में दोनों साथ नजर आए थे। इसी दौरान शाहरुख और ऋषि का संबंध प्रगाढ़ हुआ।

शाहरुख ने गुरुवार रात करीब 10 बजे अपने मन की बात सोशल मीडिया पर शेयर की। इसमें उन्होंने लिखा, ' मैं अपने लुक से असुरक्षित महसूस कर रहा था और डरा हुआ था क्योंकि ज्यादा टैलेंट नहीं था। हालांकि असफल हो जाने को कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि अगर मैं फेल भी हो जाता तो मैं ऋषि कपूर जैसे महानतम कलाकार के साथ काम कर चुका होता। मूवी के पहले दिन के शूट उन्होेंने मेरे शूट के खत्म हो जाने का इंतजार किया। इसके बाद अपनी पॉपुलर चमकदार मुस्कान के साथ मुझसे कहा,'यार तुझमें एनर्जी बहुत है! उस दिन में अपने आप में एक कलाकार बन गया।

कुछ महीनों पहले मैं जब उनसे मिला तो मैंने उनकी मूवी में मुझे लेने के लिए शुक्रिया कहा। उन्हें नहीं पता कि किस तरह उसे उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था। मैं उनको कई चीजों के लिए मिस करूंगा, लेकिन खास तौर पर मेरे सिर पर प्यार की थपकी के लिए। जब भी मिलते थे वे ऐसा ही करते थे। मैं इस थपकी को हमेशा आशीर्वाद के रूप में अपने दिल में रखूंगा जिसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं।'

उल्लेखनीय है कि ऋषि कपूर की इस थपकी वाली आदत को पूरी इंडस्ट्री जानती है, लेकिन अपने शोक संदेशों में किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया। हालांकि शाहरुख नहीं चूके। एक्ट्रेस पायल घोष ने जरूर शाहरुख के पोस्ट रिप्लाई में इस बात की हामी भरी।

Heartfelt condolences to the Kapoor khandaan. May Allah give you all the strength to deal with your loss. pic.twitter.com/GAZXPq3uRp